مخبأة "في أجبان ودبس".. القبض على متهم بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة في القائم

2024-07-15 21:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، عن ضبط متهم بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وقال اعلام القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستمرارا للجهود الامنية المتميزة لقوات الحدود في ضبط الممنوعات والمخدرات عبر الحدود، تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك القائم ضمن مديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية وبواجب امني مشترك من ضبط متهم يحمل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون تبلغ نحو 10 الاف حبة كانت مخبأة داخل علب اجبان ودبس".

وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتسليمه الى الجهات المختصة".