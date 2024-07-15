وزير الدفاع يؤكد "دعمه الكبير" للهيئة الإدارية بنادي القوة الجوية

2024-07-15 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي للهيئة الإدارية بنادي القوة الجوية "دعمه الكبير" لما تقدمهُ في سبيل الارتقاء بواقع الفريق خلال استقبالهم، مساء اليوم الأثنين (15 تموز 2024).

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "العباسي، استقبل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، وذلك لبحث أهم المشاكل والأزمات التي تواجه النادي بشكل عام، وأكد وزير الدفاع على "دعمهِ الكبيرِ للهيئةِ الإداريةِ للنادي وما تقدمهُ في سبيل الارتقاء بواقع النادي، وتذليل كافة العقبات التي تواجه النادي بخصوص الأمور المالية".

وخصص الوزير "حافلة (سيارة باص) لفريق كرة القدم، من موارد وزارة الدفاع، كجزء من دعمه للنادي في الفترة المقبلة"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، قدمَ رئيسُ الهيئة الإدارية لنادي القوةِ الجوية الفريق الركن محمد صوبَ الله وأعضاء الهيئة الإداريةِ، الشكر والتقدير لوزيرِ الدفاع على دعمهِ الكبيرِ للنادي في جميع الأوقاتِ.

كما تقدمت الهيئةِ الإداريةِ لنادي القوة الجوية بالشكر والتقدير للفريقّ الطيار شهاب جاهد رئيس النادي الفخري لجهوده المبذولة لتذليل الصعوبات التي تواجه النادي بالتنسيق مع مقر وزارة الدفاع.