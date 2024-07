ذي قار: تكليف ثائر علي مديرا لدوائر العمل بالوكالة خلفا للمهندس الغزي

2024-07-15 21:32:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: كشف مصدر حكومي في محافظة ذي قار عن تكليف ثائر علي بمهام مدير دوائر العمل بالوكالة، خلفًا للمدير السابق المهندس محمد الغزي الذي قدم طلب إعفاء لمحافظ ذي قار بسبب نقله إلى وزارة النفط. وأوضح المصدر أن المحافظ قرر تكليف المعاون السابق لمدير الدائرة بتسيير الأعمال لحين...

