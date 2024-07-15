2024-07-15 21:36:06 - المصدر: منصة إيشان

توصل تقييم للأمم المتحدة إلى أن أسطولًا يضم أكثر من 100 شاحنة سيستغرق 15 عامًا لتطهير غزة من حوالي 40 مليون طن من الركام والأنقاض في عملية تتراوح كلفتها بين 500 و600 مليون دولار. وستسلط هذه الاستنتاجات الضوء على التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء الأراضي الفلسطينية بعد أشهر من الهجوم الصهيوني الطاحن الذي أدى […]

ظهرت المقالة مغطاة بنحو 40 مليون طن.. برنامج أممي: إزالة الأنقاض والركام من غزة ستستغرق 15 عاماً أولاً على ايشان.