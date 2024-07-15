2024-07-15 21:36:06 - المصدر: منصة إيشان

يقف أمير علي، أمام باب محله الواقع في منطقة الشعب، في العاصمة العراقية بغداد، وهو ينتظر دواء وصف له عبر صفحة تحمل اسم الطبيب “وليد سرحان”، لكنه حين استلمه من مندوب التوصيل اكتشف أنه “ورق أعشاب دون أي علامة تجارية فقد وضعوها في علبة شفافة”، ليتصل بعدها بالمندوب لكي يفهم ما جرى، لكنه لم يحصل […]

ظهرت المقالة تحقيق “إيشان”.. ضحايا العيادات الوهمية: من “كلكم وردة” للعمليات والعلاجات المغشوشة أولاً على ايشان.