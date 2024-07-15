الحسناوي: 100 فريق للوزارة يقدمون خدماتهم لزائري عاشوراء وبدورين وقائي وصحي

2024-07-15 21:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الإثنين، أن خطة الوزارة لزيارة عاشوراء تضمنت 4 محاور وقائية وخامس خاص بالخدمات الصحية، وفيما أوضح تفاصيلها أكد مشاركة 100 فريق في تنفيذها بواجبات مختلفة.وقال الحسناوي في حديثه للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الوزارة تتضمن محاور متعددة، أولها الوقائي من خلال 35 فرقة رقابة، تراقب الأغذية والسوائل كالماء والعصائر التي تقدم للزائرين وتأخذ نماذج للفحص، وثانيها التوعوي عبر 30 فرقة جوالة تقوم بدور توعوي عبر توزيع منشورات على الزائرين وكذلك أصحاب المواكب الحسينية حفاظا على صحة الجميع".وأضاف، "المحور الثالث ينفذ من خلال 35 فرقة جوالة للاستجابة السريعة تقدم خدماتها للحالات الصحية وخصوصا الطارئة".وتابع، "أما على مستوى الخدمات الصحية، فإن كافة المؤسسات الصحية في محافظة كربلاء المقدسة سواء التابعة لوزارة الصحة أو القطاع الخاص جميعها في حالة عدم استنفار تام عبر الكوادر الطبية والصحية والتمريضية وعلى مدار الساعة مدعومة من كوادر صحية قدمت من المحافظات المجاورة".وأشار إلى، أنه "تم توفير 100 سيارة إسعاف و10 احتياط ونشرها بمختلف مناطق وطرق المدينة بناءً على خطة واضحة ودقيقة ".وبين الحسناوي، "كذلك دعمت الخطة بمحور خاص بخدمات المراكز الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة أو العتبات المقدسة بينها مراكز إسعاف فوري بسعة 70 سريرا أو أكثر ومفارز عبر فرق طبية تابعة لتلك المراكز تقدم الخدمات للزائرين".ولفت وزير الصحة إلى، أن "الخطة بدأت من الأول من محرم الحرام وستستمر حتى الحادي عشر منه وتصل ذروتها ليلة التاسع على العاشر منه".