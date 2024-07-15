نعى نفسه برسالة.. انتحار مرشد بحري داخل شقته في مجمع بسماية

2024-07-15 21:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، بانتحار مرشد بحري متقاعد في منزله ببغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مركز شرطة مجمع بسماية تلقى اخباراً عن حادث انتحار مشتبه به في مجمع بسماية السكني.

وأضاف أنه عنده التوجه ومشاهدة جثة المجنى عليه (تولد 1944 متقاعد) وهو جالس على كرسي متحرك يعاني من أمراض مزمنة ولوحظ وجود طلق ناري في منطقة الرأس من جهة الأيمن اعلى الحاجب ولوحظ وجود مسدس بوضعيه الاطلاق بالقرب من الجثة والعثور على مقذوف ناري وفقا للادلة الجنائية.

وأشار المصدر؛ إلى أن المجنى عليه ترك رسالة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم (اثر حادث مؤسف المرشد البحري الاقدم واسمه).