لقاء بين حركتي فتح وحماس في بكين في نهاية الأسبوع

2024-07-15 22:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن مسؤولان فلسطينيان الإثنين، أن حركتي فتح وحماس ستجتمعان في العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري في بكين تلبية لدعوة صينية، في لقاء يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للتباحث في سبل إنهاء الانقسام والوضع الراهن. وأكد أمين سر المجلس الثوري في حركة فتح صبري صيدم، أن اللقاء سيعقد في الصين في العشرين والحادي والعشرين من شهر تموز/ يوليو الجاري، وأنه من الممكن أن يعقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس قبيل انعقاد اجتماع الفصائل. بحسب وكالة فرانس برس. وأكد صيدم أن "هدف هذا اللقاء هو إنهاء حالة الانقسام على ارضية ان يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه، والاتفاق على