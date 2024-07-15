ورقة غريبة بجانبه وعلى كرسي متحرك.. انتحار "مشكوك به" لرجل طاعن في السن ببسماية

2024-07-15 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني بالعاصمة بغداد، اليوم الاثنين (15 تموز 2024)، بالاشتباه بحالة انتحار لمرشد بحرية اقدم في مجمع بسماية يتصور أنه ربما "قُتل عمداً".

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية، اشتبهت بحالة انتحار لرجل كبير في السن (80 عاما) متقاعد بعد أن وجدته وهو جالس على كرسي متحرك كونه يعاني من أمراض مزمنة مصاب بطلق ناري في منطقة الرأس من جهة الأيمن اعلى الحاجب ولوحظ وجود مسدس بوضعيه الاطلاق بالقرب من الجثة والعثور على مقذوف ناري".

وأضاف، إنه "تم حضور الأدلة الجنائية وتبني الحادث من قبل مركز شرطة بسماية"، لافتاً الى أن "المجنى عليه ترك رسالة كتب فيها: (بسم الله الرحمن الرحيم اثر حادث مؤسف المرشد البحري الاقدم واسمه)".