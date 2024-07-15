برشلونة يفقد نجمه 4 أشهر بسبب الإصابة

2024-07-15 22:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتلقى نادي برشلونة، ضربة قوية، بشأن إصابة أحد لاعبيه البارزين خلال الصيف الحالي.وتعرض رونالد أراوخو مدافع برشلونة، للإصابة خلال مباراة أوروجواي والبرازيل، في ربع نهائي كوبا أمريكا، والتي فاز بها منتخب بلاده بركلات الترجيح.وقال برشلونة في بيان رسمي "أظهرت الفحوصات التي أجريت في المدينة الرياضية، أن أراوخو يعاني من إصابة في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن".وأضاف "في الأيام المقبلة، سيخضع أراوخو لجراحة على يد لاسي ليمباينن، تحت إشراف الخدمات الطبية للنادي، في فنلندا. وبعد الانتهاء من الجراحة سنصدر بيانا طبيا جديدا".ووفقا لصحيفة "سبورت"، فقد خضع أراوخو لفحوصات طبية جديدة، اليوم الإثنين، فور وصوله إلى برشلونة، للتأكد من حجم الإصابة.وأشارت إلى أن إصابة أراوخو في نقطة حساسة، مما جعل خيار الجراحة إجباريا، لأن العلاج المحافظ لن يكون خيارا مناسبا للتخلص من الإصابة بنسبة 100%.وذكرت أن الجراحة هي البديل الوحيد لتجنب الانتكاسة مستقبلا، لكن أراوخو سيغيب بسببها عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.