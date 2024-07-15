2024-07-15 22:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، عن تسمية القطري وسام رزق مدرباً للفريق في الموسم المقبل بعقد لمدة عام.

وذكر بيان لاعلام النادي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "إدارة النادي منحت كافة الصلاحيات للمدرب الجديد، باختيار اللاعبين المواطنين وكذلك اللاعبين المحترفين".

وأشار الى، ان "المدرب وسام رزق، سيتواجد في العراق في الايام المقبلة مع الجهاز الفني المساعد له، لوضع المنهاج الخاص بعملية التعاقدات وكذلك إعداد الفريق في المعسكر الداخلي والخارجي قبل بداية الموسم الكروي الجديد".

وكان مصدر رياضي مطلع، كشف الجمعة الماضية، لـ"بغداد اليوم"، عن حسم صفقة المدرب الجديد للقوة الجوية، بتسمية القطري وسام رزق مدرباً للفريق" لافتا الى، ان "المدرب القطري (وسام رزق) أصبح صاحب أغلى عقد في تأريخ الدوري العراقي"، دون ان يكشف عن قيمته.