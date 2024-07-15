بالصور.. إفتتاح مجسر جديد في بغداد ضمن مشاريع فك الإختناقات

2024-07-15 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الإثنين، (15 تموز 2024)، عن إفتتاح المجسر الفوقاني الثاني من جهة شارع فلسطين على امتداد قناة الجيش امام حركة سير المركبات، ضمن الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان المجسر الجديد "هو المجسر الفوقاني الثاني الذي يدخل الخدمة بعد 3 ايام من افتتاح المجسر الاول من جهة منطقة جميلة ضمن مشروع ربط منطقة جميلة مع شارع الجهاد باب المعظم".

ونقل البيان عن مدير عام دائرة الطرق والجسور، حسين جاسم كاظم، تأكيده "المباشرة باعمال رفع التحويلة المؤقتة من كلا الجانبين لاستكمال اعمال الطريق الرابط بين منطقتي جميلة وشارع الجهاد باتجاه باب المعظم، ومن المؤمل افتتاح المشروع بصورة كاملة الشهر المقبل، بعد وضع اللمسات النهائية فيه وانجاز اعماله بصورة كاملة".

ولفت الى، ان "المشروع يتكون من مجسرين فوقانيين بطول (800) متر للمجسر الواحد، باتجاه قناة الجيش للذهاب والإياب، مع مجسرين تحتانيين بطول (25) متراً، فيما يبلغ طول الطريق الممتد من حي جميلة باتجاه باب المعظم بضمنه المجسر مع المقتربات (266) متراً".