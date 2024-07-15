2024-07-15 22:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رأى صندوق النقد الدولي، إن الاتحاد الأوروبي يواجه مشكلة في الإنتاجية، حيث ينتج سكانه أقل بنحو 30 خلال ساعة العمل مما كانوا سيفعلون لو زاد إنتاج التكتل الحقيقي بما يتماشى مع نظيره في الولايات المتحدة منذ عام 2000. وفي تقرير نشره على الموقع الرسمي الإثنين، أكد الصندوق أن تأخر نمو الإنتاجية والاستثمار في البحث والتطوير داخل الاتحاد الأوروبي، سببه صعوبة تمويل وتوسيع نطاق الشركات الناشئة ذات التقنية العالية والتي تدعم الابتكار، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل. وأوضح الصندوق، أن النظام المالي القائم على البنوك في أوروبا، ليس مناسباً لتمويل الشركات الناشئة المحفوفة بالمخاطر، حيث يكون من الصعب تقييمها، لأن قيمة الشركات الناشئة في موظفيها، وأفكارها، وغير ذلك من رؤوس الأموال غير الملموسة، والتي يصعب التعهد بها كضمان للائتمان المصرفي. وأضاف أن قلة التمويل بالأسهم للشركات الناشئة يزيد من التحديات، حيث يحتفظ الأوروبيون بمدخراتهم في حسابات مصرفية بدلاً من أسواق رأس المال. وقال إن الأميركيين استثمروا 4.60 دولار في الأسهم وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد مقابل كل دولار استثمره الأوروبيون في هذه الأصول عام 2022. وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط استثمارات رأس المال المغامر في الاتحاد الأوروبي 0.3 فقط من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل من ثلث المتوسط في الولايات المتحدة، وجمعت صناديق رأس المال المغامر الأميركية 800 مليار دولار أكثر من نظيراتها الأوروبية خلال هذه الفترة.