ملعب الشعب الدولي يحتضن المباراة النهائية للدوري العراقي الممتاز

2024-07-15 22:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات، يوم الاثنين، إقامة المباراة النهائية للدوري الممتاز بين فريقي ناديي الكرمة وديالى يوم السبت المُقبل، في الساعة الخامسة والنصف على ملعب الشعب الدولي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن لجنة المسابقات دعت ممثلي فرق أندية الكرمة وديالى، للحضور إلى المؤتمرِ الخاصّ بالمباراةِ النهائيّة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ودعت أيضاً تدعو ممثلي فريقي (بيشمركة السليمانية والرمادي) للمؤتمر الخاص بمباراةِ الـPLAY OUT والحضور إلى مقرِّ الاتحاد في الساعةِ الثانية عشرة والنصف يوم الخميس المُقبل.