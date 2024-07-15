2024-07-15 22:54:07 - المصدر: منصة إيشان

يُعد محمد براء قاطرجي، الذي اغتالته إسرائيل بطائرة مسيرة قرب الحدود اللبنانية السورية، ظهر اليوم الاثنين، أحد رجال الأعمال السوريين الذين برزوا منذ عام 2011، بعد الأزمة التي شهدتها البلاد، وما زالت تداعياتها مستمرة. وأدرجت واشنطن محمد براء أحمد رشدي قاطرجي ضمن لائحة العقوبات عام 2018، بتهمة الدخول بوساطة في صفقات نفط، مستغلاً شركته “أرفادا […]

ظهرت المقالة لماذا اغتالت إسرائيل رجل الأعمال براء قاطرجي؟ أولاً على ايشان.