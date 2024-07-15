2024-07-15 23:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الاثنين، حكما بالاعدام بحق مدان ارتكب جريمة قتل وسرقة، في حين أقدمت شابة على الانتحار في بغداد.

وقالت المحكمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات ذي قار الهيئة الثانية، أصدرت حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ه‍.ج.ح) استنادا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه جريمة قتل وسرقة".

وبينت أن "المحكمة أصدرت حكمها بعد تنفيذ امر القبض وإكمال الإجراءات التحقيقية من قبل مكافحة إجرام ذي قار".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، بانتحار شابة بشنق نفسها في منطقة الكفاءات ببغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "شابة من مواليد 2000، أقدمت على الانتحار بأسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش شال معلق بمروحة السقف داخل منزلها ضمن منطقة الكفاءات.

ولفت المصدر إلى أن "سبب الانتحار حسب ادعاء ذويها بأن الشابة كانت لديها من مشاكل عائلية".