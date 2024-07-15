عطلتي الثلاثاء والأربعاء في اربيل وبغداد تؤخران إرسال رواتب الأجهزة الأمنية الكوردستانية الى الخميس المقبل

2024-07-15 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف المستشار المالي لرئيس حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان، اليوم الاثنين، عن تأجيل وصول رواتب الاجهزة الامنية في الاقليم الى يوم الخميس المقبل بسبب عطلة يوم الثلاثاء في اربيل والاربعاء في بغداد.

وقال حملان في مؤتمر صحفي عقده في فندق روتانا بأربيل حضرته وكالة شفق نيوز، ان الموافقة حصلت على إرسال رواتب منتسبي الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان لشهري أيار وحزيران الماضيين، مستدركا انه بسبب وجود عطلة في اقليم كوردستان يوم غد الثلاثاء ووجود عطلة في بغداد في يوم الاربعاء لذلك يتأجل ارسال الرواتب الى يوم الخميس المقبل.

واشار الى انه متى ما وصل المبلغ فإنه سيتم بكل تأكيد الشروع في توزيعها على القوات الامنية، مبينا انه تم التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية على أجور استخراج وتصدير نفط اقليم كوردستان من اجل استئناف تصدير نفط كوردستان مرة اخرى.

ولفت حملان إلى أن الحكومة العراقية لها تفهم جيد لكيفية تأمين أجور استخراج وتصدير النفط من اقليم كوردستان الى دول العالم كون أن كلفة استخراج وتصدير النفط متفاوتة من منطقة الى اخرى وبهذا تتوصل جميع الأطراف الى الاتفاق من أجل الحل النهائي لجميع المشكلات.