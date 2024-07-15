وزير الصحة يكشف من كربلاء المقدسة تفاصيل الخطة الطبية الخاصة بزيارة عاشوراء

2024-07-15 23:36:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميكشف وزير الصحة صالح الحسناوي، عن تفاصيل الخطة الطبية والصحية الخاصة بزيارة عاشوراء.وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء المقدسة حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "خطة وزارة الصحة المنفذة عن طريق دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة والدوائر الساندة لها، بما فيها مركز الوزارة ومديرية العمليات تتمثل بعدة محاور، الاول وهو محور الوقائي الذي يتمثل بوجود فرق التوعية الصحية، حيث هناك فرق مدربة تنتشر في كافة انحاء محافظة كربلاء المقدسة تقوم بالتوعية بما يتمثل بالصحة العامة وشروط النظافة والتغذية والصحية ونصح المواكب وتقديم المشورة والتوعية لهم".وأضاف، أن "المحور الثاني يتمثل بفرق الرقابة الصحية التي تقوم باخذ عينات من الغذاء والاشربة المقدمة الى الزوار وفحصها في مختبر الصحة العامة ومراقبتها مرة من الناحية الفيزيائية ومرة من ناحية الفحوص المختبرية" ، بينما المحور الاخر ضمن الصحة العامة هو الاستجابة السريعة حيث هناك فرق جوالة متدربة تجوب المحافظة سيرا على الاقدام تحمل معاها كافة معدات الاسعافات الاولية ففي حال تعرض اي زائر من الزوار الى اي ازمة صحية تكون هذه الفرق على استعداد تام للاستجابة السريعة وتقديم الاسعافات الاولية لحين نقله عن طريق سيارات الاسعاف الى المراكز الصحية المخصصة لتقديم الخدمات الصحية للزوار ".وتابع، أن "المحور الاخر هو الخدمات العلاجية تتمثل بالخدمات الموجودة في مركز المدينة وهي الخدمات المقدمة من العتبات المقدسة الى مراكز الطوارئ، اضافة الى المراكز الصحية لدائرة صحة كربلاء، حيث انها تقدم الخدمات مرة خدمات طوارئ ومرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية منتشرة بكافة انحاء المحافظة يديرها كادر طبي وصحي وتمريضي قسم منه من دائرة صحة كربلاء والاخر من دوائر الصحة في العراق ومتطوعين جاءوا الى كربلاء لتقديم الخدمات".وبين انه "ايضا مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات العتبات ومستشفيات القطاع الخاص بمحافظة كربلاء كلها مستعدة لتقديم الخدمات العلاجية ومجهزة بالادوية والمستلزمات والمعدات الطبية ، اضافة الى خدمات الطوارئ وسيارات الاسعاف والمتمثلة ب100 سيارة اسعاف موزعة بشكل دقيق على محاور الزيارة وعلى مسار عزاء طويريج وعلى نقاط ثابتة فضلا عن اسطول اخر خارج المدينة مستعد للحالات الطارئة ".