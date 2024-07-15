بتكوين تسجل اعلى مستوى في أسبوعين ويرتفع لنحو 63 الف دولار

2024-07-15 23:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفع سعر بتكوين (اشهرعملة مشفرة في العالم) بنحو 5% لنحو 63 الف دولار ليسجل اعلى مستوى في اسبوعين، بعد محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترمب و ازدياد التكهنات بارتفاع فرص الرئيس السابق المؤيد للعملات المشفرة للفوز بالانتخابات الرئاسية الأميركية. وكان الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للحزب الجمهوري دونالد ترمب قد أصيب برصاصة في أذنه اليمنى بعد إطلاق نار خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا يوم السبت، في واقعةٍ أثارت إدانة عالمية للعنف السياسي وهزت حملات المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية. كما وسجلت "إيثريوم"، صاحبة المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بين الأصول الرقمية، مكاسب بلغت 4.5% ليصل سعرها إلى 3328 دولاراً. وقد