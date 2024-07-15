2024-07-15 23:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

تظاهر عشرات من طالبي اللجوء الذين تم إيواؤهم في سفينة صندل في جنوب إنكلترا، الإثنين لمطالبة الحكومة العمالية الجديدة بتسريع البت بملفاتهم، بحسب جمعية محلية. ووفقا لجمعية "ستاند اب تو رايسيزم دورست" شارك في التحرك 60 إلى 100 شخص تؤويهم السفينة "بيبي ستوكهولم" المثيرة للجدل التي استخدمت لهذا الغرض في عهد المحافظين لخفض فاتورة الإقامة في الفنادق. وكتبت الجمعية في رسالة على فيسبوك، أن المحتجين يطالبون الحكومة بـ"تسريع درس طلبات اللجوء ليتمكنوا من مغادرة السفينة" و"إيجاد وظيفة ومكان آمن للسكن"، مضيفة أن سكان الأحياء المجاورة انضموا إليهم تعبيرا عن تضامنهم. بحسب متحدث باسم الجمعية فإن جميع الرجال على متن "بيبي