2024-07-15 23:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ممثلية اللجنة الوطنية في كركوك، يوم الاثنين، عن تنظيم أول دورة تدريبية وتطويرية للعبة الركبي.

وقال رئيس الممثلية في كركوك حربي خالد لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك نظمت أول دورة تدريبية وتحكيمية للعبة الركبي، من قبل الاتحاد العراقي للركبي، بتعاون مع فرع كركوك اللجنة الأولمبية والاتحاد الفرعي للركبي ورئيس والأمين العام للاتحاد العراقي للركبي وتأتي من أجل تنشيط وتطوير قاعدة اللعبة في كركوك".

وأضاف أن "المشاركين من مختلف اطياف كركوك الذي نموذج مصغر للعراق حيث نعمل على تشكيل فريق نسوي للعبة في كركوك".

من جانبه؛ قال رئيس الاتحاد العراقي للركبي فريق عبدالله هزاع، لوكالة شفق نيوز، إن "الدورة التدريبية التي جرت في كركوك مهمة ومميزة من حيث أعداد المشاركين والمشاركات في الدورة ونثمن جهود فرع كركوك اللجنة الأولمبية لدعمهم لإقامة الدورة"، مشيراً إلى "وجود قاعدة لا بأس بها من المشاركات لكي تكون نواة للفريق النسوي بالركبي".

وتابع: "سوف نقدم الدعم الكامل لرياضة الركبي في كركوك، ومنها تشكيل فريق نسوي للركبي في المحافظة".