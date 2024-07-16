2024-07-16 00:00:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف نائب وزير الداخلية الإيراني، اليوم الأحد، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع العراق لتسهيل دخول الزوار للمشاركة في الزيارة الأربعينية، فيما توقع عبور نصف مليون زائر أجنبي من بلاده. وقال ميراحمدي خلال الاجتماع الخامس للجنة الأربعين بمحافظة خراسان الرضوية: “تم النظر في تقيدم جميع التسهيلات الممكنة للمواطنين الاجانب؛ وسيتم توفير اماكن الاستراحة ومواكب الاستقبال […]

ظهرت المقالة جواز زيارة الأربعين.. بغداد وطهران تتفقان على تسهيل دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق أولاً على ايشان.