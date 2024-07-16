2024-07-16 00:48:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود، يوم الاثنين، عن ضبط متهم بحوزته عشرة آلاف حبة مخدرة في قضاء القائم بواجب أمني مشترك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مفارز مركز شرطة جمرك القائم ضمن مديرية شرطة جمرك المنطقة الثانية وبواجب امني مشترك، تمكنت من ضبط متهم يحمل كمية كبيرة من الحبوب المخدرة نوع كبتاجون تبلغ نحو 10 آلاف حبة كانت مخبأة داخل علب جبن ودبس، إذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمه الى الجهات المختصة".

في حين أكدت خلية الصقور، أن قوة أمنية، داهمت يوم امس احد المنازل ضمن منطقة خرنابات قاطع ابو غريب، واعتقلت مطلوبين اثنين للقضاء واليوم اثناء التحقيق معهم اعترفوا بوجود مواد متفجرة داخل المنزل".

وتابعت: "على الفور تم تطويق المنازل واستدعاء خبير المتفجرات الذي تمكن من رفع مواد متفجرة موجودة في عدد من اماكن المنزل دون اصابات تذكر".

إلى ذلك، كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، عن اعتقال عشرة متهمين، 6 منهم مطلوبين وفق المادة (28) مخدرات في محافظة الديوانية.

وقالت الوكالة إنه "بعمليات منفصلة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة الديوانية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق المادة (28) مخدرات، و3 متهمين وفق المادة (4/1) إرهاب، ومتهم آخر وفق المادة (406)".

ولفتت إلى أنه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن التهم الموجهة إليهم وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".