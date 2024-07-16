رئيس المركزي الأميركي يرفض الإشارة الى موعد خفض الفائدة

2024-07-16 01:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

رفض رئيس البنك المركزي الاميركي جيروم باول، الإشارة الى موعد خفض أسعار الفائدة، مؤكدا على تحقيق المزيد من التقدم فيما يتعلق بالتضخم في الربع الثاني من العام الحالي. وذكر باول خلال مقابلة في النادي الاقتصادي بالولايات المتحدة ، أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تضيف الثقة في مسار التضخم، وهو في وضع جيد جداً. واضاف، إن البيانات الاقتصادية للربع الثاني أعطت لصانعي السياسات ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ 2% ، مما قد يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة على المدى القريب. ومن المقرر ان تجتمع لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي الاميركي في الفترة من 30 إلى