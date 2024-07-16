الأمين العام للأمم المتحدة يعين مبعوثا خاصا جديدا للعراق

2024-07-16 01:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلا خاصا جديدا له في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بديلا لجينين بلاسخارت. ويرفد الحسّان المنصبَ بنطاقٍ واسعٍ من الخبرة الدبلوماسية مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثر من ثلاثين عاما في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية. شغل مؤخرا منصب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (منذ عام 2019)، وقبل ذلك تولّى مهامّ مختلفة في وزارة الخارجية بمسقط، بما في ذلك وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بالإنابة (2016)، ورئيس الديوان (2015)، ورئيس دائرة مكتب الوزير (2012). ومن بين العديد من المناصب رفيعة