أكثر من 60 حدثا تجاريا و 300 خبير.. منتدى القوقاز للاستثمار يعلن عن أجنداته

2024-07-16 01:06:02 - المصدر: واع

متابعة – واعتحتضن غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان منتدى القوقاز للاستثمار في الفترة من 15 إلى 17 يوليو ، والذي سيتضمن أكثر من 60 حدثا تجاريا و 300 خبير.وتم نشر برنامج الأعمال الموسع لمنتدى القوقاز للاستثمار، الذي سيوحد برنامج CIF-2024 أكثر من 60 حدثا وسيشمل موائد مستديرة وجلسات عمل ومحادثات مفتوحة واجتماعات ومحاضرات وفصول رئيسية وعروض تقديمية.يغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطوير إمكانات الاستثمار في المناطق الروسية. ستقام فعاليات البرنامج الرئيسية في مقر إقامة رئيس جمهورية الشيشان وجناح سترويكار (EXPO). سيشارك في المنتدى أكثر من 2000 ضيف من 33 دولة. يمكن العثور على النسخة الكاملة من برنامج الأعمال KIF-2024 وقائمة المتحدثين على الموقع الرسمي للمنتدى.“بلغ الحجم الإجمالي للمحفظة الاستثمارية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية في عام 2023 955.4 مليار روبل ، متجاوزا قيمة عام 2020 بنسبة 47٪. وفي الوقت نفسه، تضاعف تقريبا عدد المشاريع التي يجري تنفيذها. منتدى القوقاز للاستثمار هو منصة واعدة تتطور بسرعة مثل المنطقة التي يعقد فيها الحدث. يحافظ CIF على صورة مواتية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية ، ويوضح إمكانات موارده وجاذبيته الاستثمارية.وأشار نائب رئيس حكومة الاتحاد الروسي ، رئيس اللجنة المنظمة لإعداد وعقد منتدى الاستثمار القوقازي ألكسندر نوفاك ، الى ان منتدى سيسمح لنا هذا العام ، الذي سيعقد في عاصمة جمهورية الشيشان ، بتلخيص النتائج المؤقتة لتنفيذ برنامج الدولة “تنمية منطقة شمال القوقاز الفيدرالية” وتحديد الخطط واتجاهات العمل الفورية لتحسين البنية التحتية لمناطقها وزيادة الاستثمارات فيها ”.واضاف انه "سيتم تقسيم أحداث برنامج الأعمال CIF-2024 إلى كتل مواضيعية: الاستثمارات، والقطاع المصرفي والمالي ، والاقتصاد الرقمي ، وريادة الأعمال ، والصناعة ، والمجمع الصناعي الزراعي ، وتجارة التجزئة ، والفضاء الإعلامي والصناعات الإبداعية ، وصناعة المنتجعات الصحية ، والسياحة ، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والإسكان والخدمات المجتمعية، والتنمية المكانية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ، سيعقد اجتماع للجنة الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة شمال القوقاز الفيدرالية في موقع KIF-2024.".من جهته، قال أنطون كوبياكوف ، مستشار رئيس الاتحاد الروسي ، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة KIF-2024. “، ان "منطقة شمال القوقاز الفيدرالية تتمتع بمزايا تنافسية قوية في المجمع الصناعي الزراعي والخدمات اللوجستية والسياحة"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى تحويلها إلى نمو اقتصادي، وسيتعين القيام بذلك من خلال الاستثمار الخاص، الذي يتزايد كل عام. في السنوات الأخيرة ، تغير مناخ الأعمال في مناطق منطقة شمال القوقاز الفيدرالية بشكل كبير ، وظهرت أدوات دعم جديدة ، وزاد مستوى الثقة بين الأعمال والدولة".وتابع، انه " سيجمع منتدى القوقاز للاستثمار على منصة واحدة جميع المهتمين بتنمية هذه المنطقة الغنية. أنا واثق من أن الاتفاقيات المبرمة في هذا المنتدى سيكون لها تأثير طويل الأجل ليس فقط على مناطق شمال القوقاز ، ولكن أيضا على الصناعات بأكملها “.