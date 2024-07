2024-07-16 01:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة احبار الناصرية:انطلقت مواكب العزاء الحسينية في شوارع الناصرية، تخليدا لذكرى ليلة التاسع من محرم الحرام، الليلة المخصصة لعلي الاكبر عليه السلام. حملت المواكب مشاعل النور، ورايات الحزن، وصدحت حناجر المعزين بالقصائد التي تجسد عظمة التضحية والفداء. الناصرية اليوم تروي قصة كربلاء، وتستذكر بطولات أهل البيت عليهم السلام، وتجدد العهد...

