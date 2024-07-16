الغموض يسيطر على مصير ساوثجيت

2024-07-16 08:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعلا يزال الغموض يحيط بمستقبل المدير الفني لمنتخب إنكلترا،جاريث ساوثجيت، عقب الخسارة أمام إسبانيا (2-1)، في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.وينتهي عقد ساوثجيت بنهاية العام الحالي ولم يتضح بعد ما إذا كان سيبقى على رأس القيادة الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة في مونديال 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.وأفادت تقارير بأن اتحاد الكرة الإنكليزي يعتزم تجديد عقد ساوثجيت رغم استمرار الفشل في حصد أي لقب منذ التتويج بمونديال 1966.وقال ساوثجيت :"هناك ما يناسب الفريق وهناك ما يناسبني، الكثير من الأمور تؤخذ في الاعتبار".ونجح ساوثجيت في إحداث ثورة تصحيح في صفوف المنتخب الإنكليزي منذ توليه المسؤولية في 2016 حيث صعد بالفريق مرتين متتاليتين إلى نهائي اليورو بجانب بلوغ المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018.وقبل بداية عصر ساوثجيت ومنذ التتويج بلقب مونديال 1966، تمثلت أبرز إنجازات إنكلترا في بلوغ المربع الذهبي لمونديال 1990 والمربع الذهبي ليورو(1996).المصدر : كورة