حادثة ام استهداف؟.. انقلاب ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

2024-07-16 08:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت سلطنة عمان عن انقلاب ناقلة نفط ترفع علم جزر القمر بمنطقة مطلة على بحر العرب. وقال مركز الأمن البحري عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن انقلاب ناقلة النفط وقع على بعد 25 ميلا بحريا جنوب شرق رأس مدركة بولاية الدقم. ووفق المصدر ذاته ترفع الناقلة علم جمهورية القمر المتحدة. وأفاد المركز أن ذلك استوجب تفعيل عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولم يكشف مركز الأمن البحري في السلطنة عن مزيد من التفاصيل.