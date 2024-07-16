بينهم "داعشي".. القبض على 12 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2024-07-16 08:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد









قيادة عمليات بغداد تنفذ عملية أمنية تلقي القبض خلالها على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم إرهابي "داعشي" ضمن مناطق محيط بغداد.

تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، نفذت تشكيلات فرقتي المشاة ( السادسة والسابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي شملت مناطق قضائي (الطارمية والمحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة بها، نتج عنها اعتقال (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (إرهابي داعشي) القي القبض عليه بعد رصد تواجده في أحد مناطق "الطارمية " شمالي بغداد، والمتهم مطلوب وفق المادة ٤/١ إرهاب.

تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

إعلام عمليات بغداد

١٦ تموز ٢٠٢٤



