السكك الحديد توضح بشأن نقل النفط الخام والمشتقات النفطية

2024-07-16 08:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أوضحت الشركة العامة لسكك حديد العراق، احد تشكيلات وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، بشأن نقل النفط الخام والمشتقات النفطية.

وأكدت الشركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنها "تتولى مهمة نقل النفط الخام والمشتقات النفطية، وفق تعاقدات حكومية، منوهة بأنه لم يتم تسجيل أي خرق في ما يخص نقل تلك المشتقات الى موانئ التصدير وغيرها"، لافتة الى أنها "تقوم بنقل النفط الخام والمشتقات النفطية، لصالح وزارة النفط، من الحقول النفطية والمصافي إلى موانئ التصدير، وفقا لعقود حكومية".

وأضاف البيان، ان "عملية تنظيم وتحميل ونقل وتفريغ هذه المنتجات يتم العمل بها وفق سياقات وزارة النفط والهيئة العامة للجمارك والسكك الحديد"، مبينا انه "يتم تحميل المشتقات النفطية من منصات التحميل وتختم بأختام ثلاثة: واحد يخص وزارة النفط، والثاني يخص الهيئة العامة للجمارك، والثالث يخص السكك الحديد".

وتابع البيان، أنه "يجري تثبيت ارقام هذه الأختام في أوراق الشحن، ولا تفتح إلا بعد مطابقة الكميات المنقولة في موانئ التصدير، حيث لم يسجل اي خرق في عملية النقل بقطارات السكك"، منوها بأن "الشركة تثمّن دور الأجهزة الأمنية في المحافظة على الثروات الوطنية، وقيامها بالقاء القبض على احد سائقي القطارات، بسبب قيامه ببيع مادة (الكاز) من خزان وقود القاطرة، في مدينة الحلة (مركز محافظة بابل)".

وبين أن "الكميات المنقولة من النفط الخام لم تتعرض للسرقة، وبالتالي فإن القاضي المختص أوعز بإطلاق القطار، وإيصال شحنة الوقود الى وجهتها باختامها الثلاثة"، مشيرا الى أن "قطارات الشركة التي تنقل المشتقات النفطية، مزودة بنظام تتبع وحماية من قبل شرطة السكك التي ترافق القطار، وكذلك تحظى الشركة بتخويل من وزارة النفط لتلافي اي تلاعب في هذه الكميات".