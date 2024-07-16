الدولار يحوم حول أدنى مستوياته في خمسة أسابيع

2024-07-16 09:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ علق الدولار حول أدنى مستوياته في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء حيث عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قضية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في حين ارتفعت العملات المشفرة بفضل تزايد احتمالات إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة.

وقال باول خلال فعالية في النادي الاقتصادي بواشنطن: "لقد حصلنا على ثلاث قراءات أفضل، وإذا قمت بحساب متوسطها، فهذا مكان جيد جدًا".

هذه التعليقات، والتي من المحتمل أن تكون الأخيرة لباول حتى مؤتمره الصحفي بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يوليو، غيرت توقعات خفض أسعار الفائدة. وأظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع الآن تخفيفًا بمقدار 68 نقطة أساس هذا العام، مع خفض سعر الفائدة في سبتمبر بالكامل.

وانخفض اليورو قليلاً إلى 1.0893 دولار، في حين وصل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات إلى 1.2967 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات مماثلة، 104.3، وهو مستوى غير بعيد عن أدنى مستوى في شهر عند 104 الذي لامسه يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن تظهر مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم انخفاضًا بنسبة 0.3٪ على أساس شهري.

وفي الوقت نفسه، تراجع الين في التعاملات المبكرة بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار عند 157.165 للدولار يوم الاثنين. وكان سعره الأخير عند 158.54، مع قلق المتداولين من المزيد من التدخل من جانب السلطات اليابانية.

ويشتبه المتداولون في أن طوكيو تدخلت في السوق في محاولة أخرى لرفع العملة اليابانية الأسبوع الماضي بعد تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أبرد من المتوقع. تشير البيانات الصادرة عن بنك اليابان إلى أن السلطات ربما أنفقت ما يصل إلى 3.57 تريليونات ين لدعم الين الضعيف.

وستتطلع الأسواق إلى بيانات أسواق المال الجديدة لقياس ما إذا كانت طوكيو قد تدخلت يوم الجمعة أيضًا.

وفي العملات المشفرة، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1٪ ليتم تداولها بالقرب من مستوى 65000 دولار، بالقرب من أعلى مستوى لها في شهر. وارتفعت إيثريوم بنسبة 1٪ عند 3466 دولارًا عند ذروة أسبوعين.

وقفزت العملات المشفرة، إلى جانب أسهم الشركات التي يمكن أن تستفيد من رئاسة دونالد ترامب، يوم الاثنين بعد محاولة اغتيال المرشح الجمهوري مما عزز التوقعات بفوزه في انتخابات نوفمبر.

وقدم ترامب نفسه كبطل للعملات المشفرة خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو في يونيو، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول سياسته المقترحة للعملات المشفرة.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في Pepperstone: "في حين أن مشهد العملات المشفرة لا يزال يحظى برئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، كاعتبار من الجانب التنظيمي، فإن احتمال وجود زعيم العالم الحر في ركنك سيكون دائمًا جيدًا مع رؤوس العملات المشفرة".

وفي العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي 0.16 بالمئة إلى 0.6749 دولار أمريكي، مبتعدا عن أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.6064 دولار أمريكي، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين.