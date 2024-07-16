انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب الصيني

2024-07-16 09:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط ،يوم الثلاثاء ،بسبب مخاوف من أن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يكبح الطلب على الخام لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمجرد سبتمبر أيلول حد من الانخفاضات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 84.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 81.66 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الأداء الأضعف للبيانات الاقتصادية الصينية "يلقي بعض الشكوك حول ما إذا كان المشاركون في السوق متفائلين بشكل مفرط بشأن توقعات الطلب الصيني على النفط،وفي الولايات المتحدة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الثلاث في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة.

ورغم أن الأزمة في الشرق الأوسط لم تؤثر على الإمدادات، فإن الهجمات على السفن في البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ طرق أطول، مما يعني بقاء النفط في المياه لفترة أطول.