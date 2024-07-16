حريق داخل معمل للالعاب النارية في بوب الشام

2024-07-16 09:30:07 - المصدر: منصة إيشان

شهدت منطقة بوب الشام الصناعية، حريقاً كبيراً، داخل معمل لانتاج الالعاب النارية. وقال شهود عيان، إن “النيران التهمت مخازن ومعمل لانتاج الألعاب النارية، في منطقة بوم الشام الصناعية، شمالي العاصمة بغداد”. وأضافوا أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، لكن التجمع الكبير للمواطنين في محل الحادث أعاق سرعة السيطرة عليه ومنع انتشاره”. […]

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