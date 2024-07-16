رافينيا يحسم الجدل بشأن رحيله عن برشلونة

2024-07-16 09:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرد البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، على أنباء رحيله عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف، بشكل قاطع.ويعتبر رافينيا، أحد أكثر اللاعبين المطلوبين من بعض الأندية الأخرى في السوق الصيفية، سواء في السعودية أو إنكلترا.ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر "إنستجرام" صورة لرافينيا، بمناسبة مرور عامين على انضمامه للبارسا، وكتب عليها: "عامان مع رافينيا".وأعاد رافينيا نشر صورة برشلونة، عبر "ستوري إنستجرام"، وكتب: "وسنذهب للثالثة"، مما أغلق أي باب أمام رحيله المحتمل هذا الصيف.وارتبط اسم رافينيا بالعودة للبريميرليج هذا الصيف، من بوابة تشيلسي، وكذلك الانتقال للدوري السعودي للعب بقميص الهلال.وكان برشلونة يفكر في بيع رافينيا، من أجل استغلال أموال الصفقة وتعزيز صفوفه بصفقات جديدة.وانضم رافينيا إلى برشلونة في صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد، مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات.المصدر : كورة