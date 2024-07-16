الذهب يصعد وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأمريكية

2024-07-16 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لمؤشرات أخرى حول السياسة النقدية. بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2425.69 دولارا للأوقية. وأمس الاثنين، بلغت الأسعار أعلى مستوى لها منذ 20 مايو عندما صعد المعدن إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولارا. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2431.80 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 30.75 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 992.26 دولارا بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 954.18 دولارا.