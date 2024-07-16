العراق يحدد مواقع لسدود مائية جديدة.. "مفاجئة" بمن سينفذ المشاريع

2024-07-16 10:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت وزارة الموارد، مواقع لسدود مائية جديدة تنفذ من قبل الشركات التركية، ضمن بوادي البلاد الشمالية والغربية والسماوة، مؤكدة أن وزارة التخطيط خصصت الأموال اللازمة لتنفيذها. وقال الوزير عون ذياب عبد الله في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته الاقتصاد نيوز، إن الشركات التركية أبدت استعدادها لتنفيذ مشاريع سدود لحصاد المياه، بعضها جاهز للتنفيذ، وضمن خطة أعدتها الوزارة بهذا الشأن منذ مدة، كاشفاً عن تخصيص مبالغ تنفيذها من قبل وزارة التخطيط. وأضاف أن وزارته كانت قد أحالت سدوداً ضمن الخطة المذكورة إلى شركات تركية، منها سدود المساد والأبيض2 في محافظة كربلاء المقدسة، والخرز، والمهندس في بادية السماوة. وبين عبد الله أن وزارته حددت مواقع جديدة لم يذكر عددها، لسدود في الصحراء الغربية وباديتي السماوة والشمالية، كونها مشاريع تتبناها الوزارة لمواجهة الشح المائي، فضلاً عن عدد آخر في قضاءي سنجار وربيعة ضمن محافظة نينوى، والتي خصصت وزارة التخطيط مبالغها، وفي حال رغبة الشركات التركية بإنجازها، يتم الاتفاق بشأنها. وأشار إلى وجود اهتمام حكومي كبير بسدود حصاد المياه، بهدف تغذية المياه الجوفية في البلاد، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لاستيطان المناطق النائية والصحراوية، كاشفاً عن بلوغ عدد السدود المنجزة ضمن هذا الاتجاه، 25 في الجانب الشرقي والبادية الجنوبية، وبسعات تبدأ بـ 300 ألف م3، وتصل إلى خمسة ملايين م3.