2024-07-16 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، اغلاق 7 شركات للسفر ومخازن مشروبات كحولية والقبض على 15 مخالفًا في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الأمنية متمثلةٌ بالفرقة الاولى والثانية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفارز من (جهاز الامن الوطني، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مديرية الأمن/السياحي ، نجدة الكرادة ، استخبارات السعدون) وبعمليات منفصلة تمكنت من غلق (7) شركات للسفر والسياحة ومخازن لبيع المشروبات الكحولية واعتقال (15) مخالفين للضوابط والشروط المعمول بها، وفق محضر غلق اصولي وذلك ضمن عدة مناطق في جانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف أنه "تم إحالة المخالفين والمواد المضبوطة للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".