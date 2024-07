ذي قار تستعد لموجة حر طفيفة قادمة من شبه الجزيرة العربية

2024-07-16 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن تشهد محافظة ذي قار ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، حيث ستتراوح العظمى بين 46 و48 درجة مئوية، وذلك نتيجة تأثرها بمنخفض جوي حراري قادم من شبه الجزيرة العربية. وبحسب مصدر في الانواء الجوية، فأن الأجواء ستكون دافئة نهارا...

