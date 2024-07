مقتل شاب في مشاجرة دامية بقضاء الدواية شمال الناصرية

2024-07-16 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: شهد قضاء الدواية شمال مدينة الناصرية صباح اليوم مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الشباب، أسفرت عن مقتل أحدهم. وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية بأن المشاجرة التي استخدمت فيها العصي والسكاكين، اندلعت لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد. وقد وصلت القوات الأمنية إلى مكان...

