2024-07-16 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية،اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"وزارة التربية، أعلنت اليوم جداول الامتحانات الوزارية / الدور الثاني / لمراحل ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الإعدادي ) للعام الدراسي 2023-2024".