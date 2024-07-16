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التربية تُعلن جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية

التربية تُعلن جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية
التربية تُعلن جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية
2024-07-16 10:30:02 - المصدر: واع
بغداد – واع 
أعلنت وزارة التربية،اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"وزارة التربية، أعلنت اليوم جداول الامتحانات الوزارية / الدور الثاني / لمراحل ( السادس الابتدائي ، الثالث المتوسط ، السادس الإعدادي ) للعام الدراسي 2023-2024".

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