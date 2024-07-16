الأنواء الجوية: تصاعد للغبار واستقرار في درجات الحرارة

2024-07-16 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً وحاراً، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأضاف، أن "يوم الخميس، سيكون الطقس صحواً وحاراً مع تصاعد غبار ، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "طقس الجمعة سيكون صحواً وحاراً مع تصاعد غبار ، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "يوم السبت القادم، سيكون الطقس صحواً وحاراً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الشمالية ، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".