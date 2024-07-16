حريق كبير بمخازن تجارية في بغداد يسفر عن انفجارات وتطاير العاب نارية

2024-07-16 10:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز،ى إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن منطقة بوب الشام التجارية، مبينا أن أحد المخازن متخذ لخزن الألعاب النارية.

وأضاف أن حادث الحريق صاحبه اصوات انفجارات نتيجة تطاير الالعاب.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.