2024-07-16 10:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على 345 متهما بالاتجار بالبشر، خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي، مؤكدة انخفاض معدلات الجريمة في بغداد بنسبة 28 بالمئة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي إن “الوزارة أولت اهتماما بالغا لجرائم الاتجار بالبشر، ونفذت تبعا لذلك حملات كبرى للتصدي لها والحد منها، […]

ظهرت المقالة الداخلية: اعتقال 345 متهماً بالاتجار بالبشر خلال النصف الأول من العام الحالي أولاً على ايشان.