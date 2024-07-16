2024-07-16 10:42:07 - المصدر: منصة إيشان

تعهد الملياردير الشهير، إيلون ماسك، بتخصيص حوالي 45 مليون دولار شهريا للجنة عمل سياسي جديدة فائقة، تدعم ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب للرئاسة، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، عن أشخاص مطلعين على الأمر. وكان ماسك، مالك “تيسلا” ومنصة “أكس”، قد أعلن السبت تأييده الرسمي لترامب في السباق الانتخابي في نوفمبر القادم. وفي […]

ظهرت المقالة ماسك يتعهد لترامب بـتخصيص 45 مليون دولار شهريا دعما لحملته الانتخابية أولاً على ايشان.