هذا حجم تجارتنا مع ايران.. اقتصادي يكشف عن أسباب مشكلة الدولار داخل العراق

2024-07-16 10:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، عن حجم التجارة بين العراق وايران، فيما بين ان مشكلة الدولار في العراق ليست بسبب التجارة الرسمية.

وقال العبيدي في إيضاح نشره عبر منصة فيسبوك، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "الايرانيون يقولون أن تجارتنا مع العراق خلال ثلاثة اشهر تبلغ 3 مليار دولار، توزع على 1.2 مليار لسد حاجة الغاز، 700 مليون دولار للكهرباء، بينما 200 دولار تكون للمواد الغذائية، و200 مليون اخرى لتجارة الحديد".

واضاف ان "هذا يعني ان قيمة المواد الغذائية والحديد خلال السنة تبلغ 1.5 مليار دولار سنويا فقط"، مبينا ان "البعض يقول أن تجارتنا مع ايران تبلغ 12 او 14 مليار دولار وهو سبب ازمة الدولار".

وبين العبيدي ان "تجارتنا الرسمية للقطاع الخاص لا تتجاوز الـ 3 مليار دولار مع ايران ولا تتجاوز الـ300 مليون دولار مع سوريا"، مؤكدا ان "مشكلة الدولار ليس التجارة الرسمية مع ايران وسوريا".

وأشار الى ان "مشكلة الطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية احتياج أنواع أخرى من التجارة غير الرسمية وغير القانونية وفي مقدمتها المخدرات"، مؤكدا ان "كل هذا اللغط والبكاء والنواح في القنوات هو لإعادة فتح قنوات الأموال لهذه التجارة".