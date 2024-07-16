تفكيك عصابة باكستانية اختطفت مهندسا من نفس الجنسية في بغداد

2024-07-16 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الثلاثاء، بتفكيك عصابة باكستانية للاختطاف قامت بعملية خطف مهندس من نفس الجنسية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حالة خطف يوم الجمعة الماضية لمواطن باكستاني الجنسية يعمل مهندساً لصيانة عجلات نوع (BMW)، مبينا أن الخاطفين تواصلوا مع اهل المخطوف، وقد طلبوا مبلغ فدية مقداره أربعة آلاف دولار أمريكي.

وأضاف أنه تم تفريغ الكاميرات ومتابعة سير الخاطفين حيث اتضح ان المخطوف يتواجد ضمن منطقة التاجي شمالي العاصمة، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مختص ونشر القوات وتطويق المنطقة بالكامل.

وتابع المصدر بالقول، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص باكستانيي الجنسية، وتحرير المخطوف، وقد وجد مقيدا بسلاسل حديد.

من جهتها أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان اليوم، تحرير مختطف اجنبي وإلقاء القبض على الخاطفين بينهم "امرأة" بجانب الكرخ في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، أنه تم اعتقال جميع أفراد "عصابة الخطف" والمكونة من أربعة أشخاص "اجانب الجنسية" بينهم "امرأة" تتقن اللغة الاجنبية وتحرير المختطف بعد طلب فدية قدرها (4000 دولار) من ذويه، وذلك بالقرب من جسر المصابيح ضمن سريع التاجي بجانب الكرخ وتسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.