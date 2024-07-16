تحرير مختطف اجنبي والقبض على خاطفيه في كرخ بغداد

2024-07-16 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، تحرير مختطف اجنبي والقبض على خاطفيه في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حادثة خطف لأحد العمال الأجانب يعمل مهندس لصيانة العجلات ضمن قاطع المسؤولية في جانب الكرخ، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من قيادة الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن/ قيادتنا والانتقال الى المكان المحدد".

وأضافت، إنه "بعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات الأولية ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم كشف موقع الجناة، وبكمين محكم نصب لهم، تم اعتقال جميع افراد عصابة الخطف والمكونة من 4 اشخاص أجانب الجنسية بينهم امرأة تتقن اللغة الأجنبية، وتم تحرير المختطف بعد طلب فدية قدرها (4000 دولار) من ذويه، وذلك بالقرب من جسر المصابيح ضمن سريع التاجي بجانب الكرخ".

وأكدت أنه "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".