مبابي يخضع للكشف الطبي في ريال مدريد

2024-07-16 11:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوصل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي إلى المدينة الرياضية في ريال مدريد من أجل إجراء الكشف الطبي.ونشر خوسيه بادي، الصحفي الشهير في شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، على حسابه الشخصي ب"إكس"، صورة وصول مبابي مبكرا إلى عيادة سانيتاس.ومن المنتظر أن يقدم ريال مدريد صفقة مبابي، اليوم الثلاثاء، أمام مدرجات كاملة العدد في ملعب "سانتياجو برنابيو".وكان مبابي انضم إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في حزيران الماضي.كما سيحدد الأطباء، اليوم، موقف كيليان مبابي من إجراء جراحة في الأنف قبل بداية الموسم الجديد، عقب الإصابة التي تعرض لها مع فرنسا في أولى مباريات الديوك في يورو 2024.يشار إلى أن منتخب فرنسا ودع يورو 2024 من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من إسبانيا (2-1).المصدر : كورة