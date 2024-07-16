بعد إسدال الستار عن البطل .. أرقام صادمة بحوادث رافقت بطولة اليورو

2024-07-16 11:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت وزارة الداخلية الألمانية، عن عدد الحوادث التي وقعت خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي أقيمت على أراضيها لمدة شهر كامل.وانتهت بطولة يورو 2024، بتتويج المنتخب الإسباني على حساب نظيره الإنجليزي 2-1، وبالرغم من المتعة والإثارة في المباريات، إلا أن الأزمات والمشاكل خارج الملعب عكرت صفو البطولة.وبحسب بيان الشرطة الألمانية، فإن عدد الجرائم المرتبطة بالبطولة التي استقطبت حوالي 6 ملايين شخص إلى مناطق المشجعين لمتابعة المباريات، وصل إلى 2340 جريمة جنائية، لها صلة باليورو وأكثر من 700 منها وصلت إلى أضرار جسدية.وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشر أكثر من 22 ألف شرطي يوميا، ساهم وبشكل كبير في تقليل أحداث الشغب والجرائم، وخلق حالة من الشعور بالأمان لدى الجماهير.وشددت السلطات الألمانية في بيانها على أنه تم منع أكثر من 1112 شخصا من دخول ألمانيا، خوفا من انتشار أعمال الشغب وإفساد البطولة.وكانت المخاوف الأمنية تصاعدت بعد سلسلة من الهجمات قبل البطولة، منها عدة هجمات على سياسيين، وبسبب العصابات الإرهابية، رغم أن وزارة الداخلية الألمانية أكدت مرارا أنه لا توجد مؤشرات ملموسة لوجود تهديد".وقالت الوزارة: إن "الهجمات الإلكترونية التي كانت مصدر قلق بسبب مشاركة أوكرانيا، لم تلعب دورا كبيرا في حين أن الشعارات والهتافات المتطرفة شكلت حوادث معزولة وكان عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية قليلا".المصدر: وكالات